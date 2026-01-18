В Британии испугались реакции Москвы на планы Трампа по Гренландии

«Нет никаких сомнений, что это вызывает беспокойство в Европе, ведь там уже готовы ради сохранения союза с США пожертвовать Гренландией, и тут Россия выступает за территориальную целостность Дании, став на защиту международного права, спутав все карты», — сказал он.