В Британии испугались реакции Москвы на планы Трампа по Гренландии

МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. Поддержка Россией Дании по вопросу принадлежности Гренландии спутала все карты критикам Москвы, такое мнение высказал британский военный аналитик Александр Меркурис в эфире своего YouTube-канала.

Источник: AP 2024

«Нет никаких сомнений, что это вызывает беспокойство в Европе, ведь там уже готовы ради сохранения союза с США пожертвовать Гренландией, и тут Россия выступает за территориальную целостность Дании, став на защиту международного права, спутав все карты», — сказал он.

По словам эксперта, президент США Дональд Трамп уже твердо решился присоединить Гренландию, и мало кто его может переубедить.

Хозяин Белого дома в субботу сообщил о введении в феврале пошлины в 10% против Дании, Норвегии, Швеции, Франции, Германии, Великобритании, Нидерландов и Финляндии, которая впоследствии увеличится до 25% и будет действовать до заключения сделки о покупке Гренландии Соединенными Штатами.

Гренландия входит в состав Датского королевства. Однако Трамп неоднократно заявлял, что остров должен стать частью США. Власти Дании и Гренландии предостерегли Вашингтон от захвата острова, отметив, что ожидают уважения их территориальной целостности.

