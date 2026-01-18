Ричмонд
Ряд республиканцев в Конгрессе США раскритиковали новые пошлины Трампа

Американский сенатор Лиза Мурковски заявила, что новые пошлины США отдалят от Вашингтона ключевых союзников в Европе.

Источник: Аргументы и факты

Некоторые представители Республиканской партии в Конгрессе США подвергли критике решение американского лидера Дональда Трампа ввести новые пошлины против части европейских стран из-за ситуации с Гренландией.

Так, член Сената от штата Аляска Лиза Мурковски заявила, что такой шаг только отдалит от Вашингтона его ключевых союзников в Европе.

«Эти пошлины являются ненужными, карательными и глубокой ошибкой. Они оттолкнут наших ключевых европейских союзников, не сделав при этом ничего для укрепления национальной безопасности США», — написала она на своей странице в соцсети X*.

Мурковски выступила за то, чтобы Конгресс вернул себе конституционные полномочия по пошлинам. Парламентарий подчеркнула, что торговые тарифы не должны превращаться в инструмент давления.

Сенатор от Северной Каролины Том Тиллис поддержал Мурковски.

«То, что небольшая группа советников активно продвигает идею о насильственном захвате территории союзника, является абсолютно неразумной. Это наносит ущерб наследию президента Трампа и подрывает всю работу по укреплению НАТО, проделанную им за прошедшие годы», — подчеркнул он.

Член Палаты представителей от Небраски Дон Бейкон отметил, что Гренландия является союзником США. Он назвал угрозы, которые озвучил Трамп в адрес европейских стран, «глупой политикой».

Напомним, ранее американский президент предупредил, что США с 1 февраля введут импортную пошлину в размере 10 процентов на товары из Дании, Норвегии, Швеции, Финляндии, Франции, Германии, Британии и Нидерландов. С 1 июня Вашингтон хочет повысить тариф до 25 процентов.

* Соцсеть X (бывшая Twitter) заблокирована на территории России по требованию Генпрокуратуры.

