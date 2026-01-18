Утверждения о якобы 19 случаях нападения России за последнее столетие являются преступной и чудовищной ложью. Об этом заявила председатель СФ Валентина Матвиенко.
«Мы слышим из Европы просто чудовищную ложь о том, что Россия за столетие якобы напала на 19 стран, а ни одна из европейских стран на Россию не нападала… Скажу прямо — считаю такие заявления преступными», — сказала Матвиенко.
Также спикер Совфеда отметила, что нельзя позволить этим «преступникам» искажать историческую правду. Блокада Ленинграда, по ее словам, — пример самого масштабного в истории геноцида, совершенного «европейскими фашистскими государствами». Этот факт, подчеркнула она, не должен быть забыт.
Накануне президент РФ Владимир Путин назвал чушью всякие утверждения о том, что страна якобы планирует нападать на страны Европы. Также российский лидер отметил, что это не Россия воюет с Западом, а Запад с Россией руками украинцев.