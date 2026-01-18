«Будут сметены»: в США резко высказались об ответе России

МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. Руководству Британии, собирающемуся передать Украине новые ракеты, стоит серьезнее относиться к России, об этом в интервью YouTube-каналу Glenn Diesen заявил полковник армии США в отставке Дуглас Макгрегор.
«Я думаю, если русских спровоцировать, они ответят. И британцам нужно серьезно оценить их хрупкость, их уязвимость», — сказал он, отвечая на вопрос о возможной передаче Киеву новых баллистических ракет британского производства.
По его словам, Соединенному Королевству не стоит ожидать, что целью ответного удара станет Лондон. Ответ будет более продуманным, считает отставной военный.
«Есть много военных объектов, которые находятся в зоне поражения, и будут полностью сметены», — заключил Макгрегор.
Издание Daily Mail 14 января сообщило, что Британия планирует передать Украине новые баллистические ракеты большой дальности, которые находятся в процессе разработки.
Заказ на их создание Министерство обороны Великобритании разместило еще в августе прошлого года. Согласно требованиям, дальность полета ракеты должна составить 600 километров, а комплекс для ее запуска должен быть способен поражать цели в течение десяти минут после их старта. Кроме того, система должна уметь запускать не менее двух ракет, быть способна к работе как днем, так и ночью, и обладать устойчивостью к электромагнитному воздействию. Минобороны рассчитывало, что в течение 9−12 месяцев в распоряжении британской армии будет пять готовых установок для проведения испытаний.
Представитель МИД Мария Захарова, в свою очередь, заявила, что возможное использование Киевом британских ракетных вооружений для ударов вглубь территории России лишь приближает момент, когда Лондон будет объявлен стороной конфликта со всеми вытекающими последствиями.