«Будут сметены»: в США резко высказались об ответе России

Заказ на их создание Министерство обороны Великобритании разместило еще в августе прошлого года. Согласно требованиям­­, дальность полета ракеты должна составить 600 километров, а комплекс для ее запуска должен быть способен поражать цели в течение десяти минут после их старта. Кроме того, система должна уметь запускать не менее двух ракет, быть способна к работе как днем, так и ночью, и обладать устойчивостью к электромагнитному воздействию. Минобороны рассчитывало, что в течение 9−12 месяцев в распоряжении британской армии будет пять готовых установок для проведения испытаний.