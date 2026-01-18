В парламенте Финляндии призвали Европу перестать зависеть от США

Европа для защиты территориальной целостности Дании должна искоренить зависимость от США после решения Вашингтона ввести новые пошлины против ряда европейских стран на фоне ситуации с Гренландией, написала финская газета Iltalehti со ссылкой на парламентариев из Финляндии.
Ранее американский президент Дональд Трамп объявил о скором введении импортных пошлин, которые коснутся Финляндии, Дании, Норвегии, Швеции, Франции, ФРГ, Британии и Нидерландов. С 1 февраля их размер составит 10 процентов, с 1 июня — 25 процентов.
Издание привело мнение депутата от Национальной коалиционной партии Финляндии Атте Калевы.
«Давно стало ясно, что Европе следует избавиться от стратегической зависимости. Это касается не только наших старых врагов, но, к сожалению, и наших традиционных друзей», — написал политик на своей странице в социальной сети X*.
Однопартиец Калевы Ярно Лимнела обратил внимание, что угрозы Трампа свидетельствуют о резком изменении внешнеполитического курса США. По его мнению, текущая позиция Вашингтона к своим союзникам недопустима.
«Это не торговля, а геополитическая игра за власть», — заявил депутат.
Бывший сотрудник МИД Финляндии Анри Ванханен, в свою очередь, отметил, что угрозы Трампа адресованы странам, которые решили направить своих военных в Гренландию.
Напомним, ранее президент Франции Эммануэль Макрон предупредил, что страны Европы ответят США «единодушно и скоординированно» в случае введения Вашингтоном пошлины против ЕС из-за Гренландии.
* Соцсеть X (бывшая Twitter) заблокирована на территории России по требованию Генпрокуратуры.