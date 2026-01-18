Ричмонд
+4°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В парламенте Финляндии призвали Европу перестать зависеть от США

Финский депутат Ярно Лимнела назвал недопустимой текущую политику Вашингтона в отношении своих союзников.

Источник: Аргументы и факты

Европа для защиты территориальной целостности Дании должна искоренить зависимость от США после решения Вашингтона ввести новые пошлины против ряда европейских стран на фоне ситуации с Гренландией, написала финская газета Iltalehti со ссылкой на парламентариев из Финляндии.

Ранее американский президент Дональд Трамп объявил о скором введении импортных пошлин, которые коснутся Финляндии, Дании, Норвегии, Швеции, Франции, ФРГ, Британии и Нидерландов. С 1 февраля их размер составит 10 процентов, с 1 июня — 25 процентов.

Издание привело мнение депутата от Национальной коалиционной партии Финляндии Атте Калевы.

«Давно стало ясно, что Европе следует избавиться от стратегической зависимости. Это касается не только наших старых врагов, но, к сожалению, и наших традиционных друзей», — написал политик на своей странице в социальной сети X*.

Однопартиец Калевы Ярно Лимнела обратил внимание, что угрозы Трампа свидетельствуют о резком изменении внешнеполитического курса США. По его мнению, текущая позиция Вашингтона к своим союзникам недопустима.

«Это не торговля, а геополитическая игра за власть», — заявил депутат.

Бывший сотрудник МИД Финляндии Анри Ванханен, в свою очередь, отметил, что угрозы Трампа адресованы странам, которые решили направить своих военных в Гренландию.

Напомним, ранее президент Франции Эммануэль Макрон предупредил, что страны Европы ответят США «единодушно и скоординированно» в случае введения Вашингтоном пошлины против ЕС из-за Гренландии.

* Соцсеть X (бывшая Twitter) заблокирована на территории России по требованию Генпрокуратуры.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше