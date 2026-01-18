Депутаты Верховной рады согласны отказаться от притязаний на Донбасс, рассказал журналист телеканала Die Welt Штеффен Шварцкопф со ссылкой на «чрезвычайно влиятельного» украинского депутата.
«Да, мы должны пойти на компромисс, даже если это очень болезненно. И да, мы должны отказаться от Донбасса», — привел слова депутата журналист. По мнению парламентария, так считают многие депутаты, а также жители республики.
Депутат не стала говорить на камеру об этом, потому что иначе ее политическая карьера «мгновенно бы закончилась из-за давления со стороны администрации президента и украинской спецслужбы», добавил Шварцкопф.
Ранее FT со ссылкой на членов Еврокомиссии писала, что Киев согласится на мирное соглашение с Москвой, в том числе на территориальные уступки, только если Украина станет полноценным членом Европейского союза.
В конце прошлого года украинский лидер Владимир Зеленский допустил проведение референдума по мирному плану на Украине. Условием для этого он назвал прекращение огня со стороны России как минимум на два месяца.
Бывший украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба говорил, что референдум на Украине по условиям мирного соглашения с Россией действительно необходим, чтобы украинские политики «не рвали в клочья» страну вокруг этой темы.
Диалог между Москвой и Киевом может возобновиться уже в следующем месяце, но переговорный процесс будет идти «вспышками», говорил он.
Опрос независимого Киевского международного института социологии (КМИС) показал, что 54% украинцев категорически исключают предложение передать весь Донбасс под контроль России в обмен на гарантии безопасности от США и Европы, готовы согласиться 39% — с требованием «существенных гарантий безопасности».
Москва требует вывода украинских войск из Донбасса, Херсонской и Запорожской областей. Президент России Владимир Путин говорил, что этот регион является исторической российской территорией и будет возвращен военным или иным путем. Донбасс, Запорожская и Херсонская области вошли в состав России по итогам референдума осенью 2022 года.