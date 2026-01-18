В Британии считают, что позиция РФ по Гренландии спутала все карты ЕС

По его словам, такая позиция вызывает тревогу в Европе, где, как он отметил, ради сохранения союза с США готовы пойти на уступки по Гренландии. Он добавил, что Россия, выступив в защиту территориальной целостности Дании и международного права, нарушила эти расчеты.