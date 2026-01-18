Поддержка Россией Дании в вопросе принадлежности Гренландии спутала планы критиков Москвы, заявил британский военный аналитик Александр Меркурис в эфире своего YouTube-канала.
По его словам, такая позиция вызывает тревогу в Европе, где, как он отметил, ради сохранения союза с США готовы пойти на уступки по Гренландии. Он добавил, что Россия, выступив в защиту территориальной целостности Дании и международного права, нарушила эти расчеты.
«Россия выступает за территориальную целостность Дании, став на защиту международного права, спутав все карты», — уточнил он.
Эксперт также указал, что президент США Дональд Трамп, по его оценке, уже твердо решил добиваться присоединения Гренландии, и переубедить его в этом будет крайне сложно.
Ранее Трамп сообщил о намерении ввести в феврале пошлины в размере 10% в отношении Дании, Норвегии, Швеции, Франции, Германии, Великобритании, Нидерландов и Финляндии с последующим повышением до 25%. Меры будут действовать до заключения сделки о покупке Гренландии Соединенными Штатами.
Гренландия входит в состав Датского королевства. Дональд Трамп неоднократно заявлял, что остров должен стать частью США. Власти Дании и Гренландии, в свою очередь, предупреждали Вашингтон о недопустимости захвата и подчеркивали, что рассчитывают на уважение их территориальной целостности.