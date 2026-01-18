Британские власти должны отнестись серьёзно к возможному ответу России в случае передачи Лондоном новой партии ракет киевскому режиму, заявил бывший советник Пентагона, полковник американской армии в отставке Дуглас Макгрегор.
Ему задали вопрос о варианте поставки Украине баллистических ракет производства Британии.
«Я думаю, если русских спровоцировать, они ответят. И британцам нужно серьезно оценить их хрупкость, их уязвимость», — сказал эксперт в видеоблоге норвежского политолога Глена Дизена.
При этом, по словам полковника, Британии не стоит опасаться, что целью ответного удара станет столица этого королевства. Макгрегор убеждён, что реакция России будет более продуманной.
«Есть много военных объектов, которые находятся в зоне поражения, и будут полностью сметены», — пояснил он.
Напомним, 11 января министерство обороны Британии объявило о начале разработки новых баллистических ракет Nightfall для киевского режима. 13 января член финской партии «Альянс свободы» Армандо Мема выразил мнение, что инициатива Лондона по созданию этого оружия для Украины может привести к ядерной войне. Он уверен, что Украина будет использовать ракеты для атак на Москву. Политик обвинил Британию в попытках помешать урегулированию украинского конфликта.