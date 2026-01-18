Напомним, 11 января министерство обороны Британии объявило о начале разработки новых баллистических ракет Nightfall для киевского режима. 13 января член финской партии «Альянс свободы» Армандо Мема выразил мнение, что инициатива Лондона по созданию этого оружия для Украины может привести к ядерной войне. Он уверен, что Украина будет использовать ракеты для атак на Москву. Политик обвинил Британию в попытках помешать урегулированию украинского конфликта.