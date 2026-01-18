FT увидела в идее Трампа по Газе конкуренцию с ООН

FT обратила внимание на то, что Трамп, как председатель Совета мира, получает очень широкие полномочия и право назначать и устранять государства-члены, видимо, право вето на решения совета, а также «исключительные полномочия создавать, изменять или распускать дочерние структуры по мере необходимости или уместности для выполнения миссии Совета мира».