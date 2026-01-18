FT увидела в идее Трампа по Газе конкуренцию с ООН

Совет мира по Газе, созданный президентом США Дональдом Трампом, получит мандат, который позволит ему конкурировать с ООН и выступать посредником в других глобальных конфликтах, пишет Financial Times со ссылкой на устав организации.
«Совет мира — это международная организация, которая стремится способствовать стабильности, восстанавливать надежное и законное управление и обеспечивать устойчивый мир в районах, затронутых или находящихся под угрозой конфликта», — говорится в документе.
Глава Белого дома объявил о создании Совета мира 16 января. Это ключевой элемент комплексного плана Трампа по окончании конфликта в секторе Газа. Орган должен возглавить лично американский лидер.
Текст устава, в котором не упоминается Газа, но подчеркивается необходимость «более гибкого и эффективного международного органа по построению мира», предполагает, что его сфера деятельности будет гораздо шире и что орган может быть «использован как соперник ООН», говорится в материале.
Так, США могут расширить мандат Совета мира по сектору Газа, включив в сферу его деятельности другие горячие точки, такие как Украина и Венесуэла.
По словам представителя Белого дома, высший уровень совета будет состоять «исключительно» из глав государств под руководством Трампа. Ранее Bloomberg узнал, что администрация президента США просит страны, которые хотят получить постоянное место в международном Совете мира по сектору Газа, внести не менее $1 млрд.
FT обратила внимание на то, что Трамп, как председатель Совета мира, получает очень широкие полномочия и право назначать и устранять государства-члены, видимо, право вето на решения совета, а также «исключительные полномочия создавать, изменять или распускать дочерние структуры по мере необходимости или уместности для выполнения миссии Совета мира».
«Это просто очень запутанная идея. Что значит “членство”? Это альянс или орган для посредничества между противниками?» — сказал источник газеты, высокопоставленный европейский чиновник.
Трамп давно враждебно относится к ООН и размышляет о полном выводе США из организации, подчеркивает газета. Ранее в январе американский президент подписал меморандум о выходе США из 66 международных организаций, из них 31 — это структуры ООН.