США проводили тайные переговоры с главой МВД Венесуэлы еще при Мадуро: что произошло с их контактами

США проводили скрытые переговоры с министром внутренних дел Венесуэлы Диосдадо Кабельо перед проведением операции против президента Боливарианской Републики Николаса Мадуро. Об этом пишет Reuters.
Как передает издание, Вашингтон связался с Кабельо за несколько месяцев до этой операции и продолжил поддерживать с ним контакты как напрямую, так и через посредников.
Один из источников издания сообщил, что в ходе переговоров Кабельо получил предупреждение, в соответствии с которым США запрещали ему применение силы в отношении оппозиции в стране. Отмечается, что глава МВД Венесуэлы остался невредим во время операции против Мадуро, хотя он также упоминался в обвинениях по якобы торговле наркотиками.
При этом, как сообщают авторы публикации, если Кабельо решит использовать контролируемые им силы, это может привести к «хаосу», которого президент США Дональд Трамп хочет избежать.
Накануне газета New York Times сообщила, что нынешний уполномоченный президент Венесуэлы Делси Родригес якобы принимала участие в переговорах со спецпосланником США Ричардом Греннелом по вопросу о возможном добровольном уходе Мадуро с поста главы государства.