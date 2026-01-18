Ричмонд
США проводили тайные переговоры с главой МВД Венесуэлы еще при Мадуро: что произошло с их контактами

Reuters: США проводили переговоры с главой МВД Венесуэлы Кабельо еще при Мадуро.

Источник: Комсомольская правда

США проводили скрытые переговоры с министром внутренних дел Венесуэлы Диосдадо Кабельо перед проведением операции против президента Боливарианской Републики Николаса Мадуро. Об этом пишет Reuters.

Как передает издание, Вашингтон связался с Кабельо за несколько месяцев до этой операции и продолжил поддерживать с ним контакты как напрямую, так и через посредников.

Один из источников издания сообщил, что в ходе переговоров Кабельо получил предупреждение, в соответствии с которым США запрещали ему применение силы в отношении оппозиции в стране. Отмечается, что глава МВД Венесуэлы остался невредим во время операции против Мадуро, хотя он также упоминался в обвинениях по якобы торговле наркотиками.

При этом, как сообщают авторы публикации, если Кабельо решит использовать контролируемые им силы, это может привести к «хаосу», которого президент США Дональд Трамп хочет избежать.

Накануне газета New York Times сообщила, что нынешний уполномоченный президент Венесуэлы Делси Родригес якобы принимала участие в переговорах со спецпосланником США Ричардом Греннелом по вопросу о возможном добровольном уходе Мадуро с поста главы государства.

