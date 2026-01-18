Ричмонд
Над Россией за ночь сбили 63 БПЛА. Военная операция, день 1425-й

Над территорией России ночью сбили 63 украинских беспилотника, сообщило Минобороны РФ. В Беслане обломки БПЛА упали на крышу пятиэтажного жилого дома, пострадал один человек. По информации ТАСС, в Белополье Сумской области Украины уничтожено здание ТЦК, подтверждены потери среди сотрудников. «Газета.Ru» ведет хронику событий.

Источник: Газета.Ру

9:11 ~Никто не даст гарантий целевого расходования $800 млрд, которые просит Украина~, а военное положение позволит украсть часть этих средств, чем воспользуются элиты из некоторых стран Европы, заявил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в беседе с ТАСС.

9:03 В Херсонской области завершили работы по восстановлению электроснабжения, нарушенного из-за атак ВСУ, сообщил губернатор Владимир Сальдо в своем Telegram-канале.

8:57 ?Россия якобы готовит массированный удар по территории Украины в ближайшее время, утверждает секретарь комитета Верховной рады по вопросам национальной безопасности Роман Костенко.

«Это может произойти и сегодня, и завтра. Соответственно, нужно быть в готовности все время», — цитирует его издание «Эспрессо».

8:40 В Липецкой области отменили режим воздушной опасности, сообщил губернатор Игорь Артамонов в своем Telegram-канале.

8:27 Расчеты самоходных артиллерийских установок «Гвоздика» группировки «Восток» нанесли удар по пунктам управления БПЛА ВСУ, оборудованным в лесополосах на территории Запорожской области, сообщило Минобороны РФ.

8:17 ?В Верховной раде заявили, что Украина должна пойти на компромисс и вывести войска из Донбасса. Об этом сообщил корреспондент Die Welt в Киеве со ссылкой на беседу с «чрезвычайно влиятельным парламентарием».

«Она сказала: “Да, мы должны пойти на компромисс, даже если это очень болезненно. И да, мы должны отказаться от Донбасса”, — приводит слова депутата журналист.

8:06 ❗️~В Северной Осетии продолжают работать системы ПВО~, сообщил глава республики Сергей Меняйло.

«В связи с этим слышны характерные звуки. Прошу всех сохранять спокойствие!» — отметил он в Telegram-канале.

8:04 В Запорожской области после отключений из-за атаки ВСУ удалось восстановить электроснабжение Веселовского, Токмакского, Михайловского и частично Мелитопольского округов, сообщил губернатор Евгений Балицкий в своем канале Telegram-канале.

8:03 В Белополье Сумской области Украины уничтожено здание ТЦК, подтверждены потери среди сотрудников, пишет ТАСС со ссылкой на источник в российских силовых структурах.

8:02 ⚡️В Беслане обломки БПЛА упали на крышу пятиэтажного жилого дома, сообщил глава Республики Северная Осетия — Алания Сергей Меняйло.

«Экстренно эвакуированы 70 человек, один из них обратился за медицинской помощью. Повреждены крыша и окна здания. Возгорания не произошло», — отметил он в своем Telegram-канале.

8:01 ?Над Россией в период с 23:00 до 7:00 мск уничтожили 63 украинских беспилотника, сообщило Минобороны РФ.

Над Белгородской областью сбили 23 БПЛА, над Брянской — 13, над Ростовской и Северной Осетией — по шесть, над Астраханской и Волгоградской — по четыре, над Курской — два, над Воронежской, Рязанской, Ставропольским краем, Крымом и Азовским морем — по одному.

8:00 Сегодня 1425-й день военной операции на Украине. «Газета.Ru» продолжает вести онлайн-трансляцию о боевых действиях и связанных с ними событиях в России и мире.

