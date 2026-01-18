Над Россией за ночь сбили 63 БПЛА. Военная операция, день 1425-й

Над Белгородской областью сбили 23 БПЛА, над Брянской — 13, над Ростовской и Северной Осетией — по шесть, над Астраханской и Волгоградской — по четыре, над Курской — два, над Воронежской, Рязанской, Ставропольским краем, Крымом и Азовским морем — по одному.