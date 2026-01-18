Iltalehti: депутаты Финляндии предложили Европе избавиться от зависимости от США

Отмечается, что с инициативой выступил, в том числе, депутат от Национальной коалиционной партии Атте Калева. По его словам, вопрос зависимости Европы давно назрел. Поэтому пересматривать подход нужно не только по отношению к противникам, но и по отношению к традиционным союзникам.