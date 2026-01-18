Ричмонд
+5°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Iltalehti: депутаты Финляндии предложили Европе избавиться от зависимости от США

Финские депутаты назвали текущую политику США геополитической игрой за власть.

Источник: Комсомольская правда

Депутаты Финляндии призвали Европу избавиться от стратегической зависимости от США. Поводом стали заявления президента Дональда Трампа о введении пошлин за защиту территориальной целостности Дании. Об этом пишет финская газета Iltalehti.

Отмечается, что с инициативой выступил, в том числе, депутат от Национальной коалиционной партии Атте Калева. По его словам, вопрос зависимости Европы давно назрел. Поэтому пересматривать подход нужно не только по отношению к противникам, но и по отношению к традиционным союзникам.

В свою очередь, его однопартиец Ярно Лимнел заявил, что угрозы со стороны Трампа свидетельствуют о резком изменении внешнеполитического курса США. По его мнению, подобное поведение недопустимо в отношении союзников.

«Это не торговля, а геополитическая игра за власть», — подчеркнул парламентарий.

Бывший сотрудник МИД Финляндии Анри Ванханен считает, что заявления Вашингтона адресованы прежде всего странам, направляющим военных или офицеров связи в Гренландию. Он отметил, что тема крайне чувствительная и решения по ней могут быть пересмотрены.

Ранее в Финляндии звучали и другие предложения, касающиеся внешней политики. Так, экс-глава МИД страны Пааво Вяюрюнен призвал открыть границу с Россией ради улучшения экономической ситуации. По его словам, это позволило бы вернуть туристов, оживить торговлю и поддержать гостиничный бизнес.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше