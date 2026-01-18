Iltalehti: депутаты Финляндии предложили Европе избавиться от зависимости от США

Депутаты Финляндии призвали Европу избавиться от стратегической зависимости от США. Поводом стали заявления президента Дональда Трампа о введении пошлин за защиту территориальной целостности Дании. Об этом пишет финская газета Iltalehti.
Отмечается, что с инициативой выступил, в том числе, депутат от Национальной коалиционной партии Атте Калева. По его словам, вопрос зависимости Европы давно назрел. Поэтому пересматривать подход нужно не только по отношению к противникам, но и по отношению к традиционным союзникам.
В свою очередь, его однопартиец Ярно Лимнел заявил, что угрозы со стороны Трампа свидетельствуют о резком изменении внешнеполитического курса США. По его мнению, подобное поведение недопустимо в отношении союзников.
«Это не торговля, а геополитическая игра за власть», — подчеркнул парламентарий.
Бывший сотрудник МИД Финляндии Анри Ванханен считает, что заявления Вашингтона адресованы прежде всего странам, направляющим военных или офицеров связи в Гренландию. Он отметил, что тема крайне чувствительная и решения по ней могут быть пересмотрены.
Ранее в Финляндии звучали и другие предложения, касающиеся внешней политики. Так, экс-глава МИД страны Пааво Вяюрюнен призвал открыть границу с Россией ради улучшения экономической ситуации. По его словам, это позволило бы вернуть туристов, оживить торговлю и поддержать гостиничный бизнес.