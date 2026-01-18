Косачев: у Евросоюза тяжелая депрессия

«Растерянность и дезориентация, по словам медиков, могут быть признаками тяжелой депрессии. Именно так следует описывать нынешнее состояние умов у европейских политиков и чиновников. Сегодняшние проблемы объединенной Европы связаны с утратой конкурентоспособности (неэффективная экономика и непродуманная климатическая повестка), размыванием духовной идентичности (миграция и ЛГБТ-повестка*), а также новыми угрозами в сфере безопасности (радикализация населения, непомерные военные расходы, а теперь и Гренландия). Тяжелая депрессия Евросоюза — медицинский факт», — написал Косачев.