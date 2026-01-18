Косачев: у Евросоюза тяжелая депрессия

У Евросоюза наблюдается тяжелая депрессия, заявил сенатор РФ Константин Косачев.
Госдеятель указал на это, комментируя в своем Telegram-канале беспокойства главы дипломатии Евросоюза Каи Каллас из-за того, что Европу и США отвлекают от оказания помощи в урегулировании конфликта на Украине разногласия из-за Гренландии.
«Растерянность и дезориентация, по словам медиков, могут быть признаками тяжелой депрессии. Именно так следует описывать нынешнее состояние умов у европейских политиков и чиновников. Сегодняшние проблемы объединенной Европы связаны с утратой конкурентоспособности (неэффективная экономика и непродуманная климатическая повестка), размыванием духовной идентичности (миграция и ЛГБТ-повестка*), а также новыми угрозами в сфере безопасности (радикализация населения, непомерные военные расходы, а теперь и Гренландия). Тяжелая депрессия Евросоюза — медицинский факт», — написал Косачев.
Он отметил, что мир стремительно изменился и однополярность западных стран обернулась геополитическим фарсом.
«Однако хроническое непонимание сути происходящего и ментальная неспособность признавать ошибочность прежних стратегий ведут лишь к окончательному отрыву Евросоюза от реальности с мало предсказуемыми последствиями», — заключил сенатор.
Ранее Косачев заявил, что Запад «кинул» Украину и она одновременно «мечется и зажата в тисках».
* ЛГБТ признано в России запрещенным экстремистским движением.