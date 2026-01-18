Ричмонд
+5°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Косачев: у Евросоюза тяжелая депрессия

Сенатор РФ Константин Косачев прокомментировал беспокойства в ЕС из-за отвлечения Европы и США от помощи в урегулировании конфликта на Украине.

Источник: Аргументы и факты

У Евросоюза наблюдается тяжелая депрессия, заявил сенатор РФ Константин Косачев.

Госдеятель указал на это, комментируя в своем Telegram-канале беспокойства главы дипломатии Евросоюза Каи Каллас из-за того, что Европу и США отвлекают от оказания помощи в урегулировании конфликта на Украине разногласия из-за Гренландии.

«Растерянность и дезориентация, по словам медиков, могут быть признаками тяжелой депрессии. Именно так следует описывать нынешнее состояние умов у европейских политиков и чиновников. Сегодняшние проблемы объединенной Европы связаны с утратой конкурентоспособности (неэффективная экономика и непродуманная климатическая повестка), размыванием духовной идентичности (миграция и ЛГБТ-повестка*), а также новыми угрозами в сфере безопасности (радикализация населения, непомерные военные расходы, а теперь и Гренландия). Тяжелая депрессия Евросоюза — медицинский факт», — написал Косачев.

Он отметил, что мир стремительно изменился и однополярность западных стран обернулась геополитическим фарсом.

«Однако хроническое непонимание сути происходящего и ментальная неспособность признавать ошибочность прежних стратегий ведут лишь к окончательному отрыву Евросоюза от реальности с мало предсказуемыми последствиями», — заключил сенатор.

Ранее Косачев заявил, что Запад «кинул» Украину и она одновременно «мечется и зажата в тисках».

* ЛГБТ признано в России запрещенным экстремистским движением.

Узнать больше по теме
Евросоюз (ЕС): многообразие в поисках единства
Рожденный стремлением к миру сложный механизм баланса интересов, Европейский союз — объединение, в котором прагматизм соседствует с идеализмом. Амбициозный проект превратил исторических соперников в политических партнеров: собрали главное из истории ЕС.
Читать дальше