Ричмонд
+4°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Тойо Кэйзай: японский депутат Судзуки передал Путину послание от премьера

Депутат верхней палаты парламента Японии Мунэо Судзуки передал президенту России Владимиру Путину послание от японского премьер-министра Санаэ Такаити. Об этом сообщил журнал «Тойо Кэйзай».

Источник: AP 2024

Судзуки передал устное послание Владимиру Путину, утверждает «Тойо Кэйзай». По данным издания, в послании говорится, что Япония ценит отношения с Россией и надеется на завершение российско-украинского конфликта.

Японский депутат передал послание во время визита в Россию с 25 по 27 декабря 2025 года, во время встречи с заместителем председателя Совета Федерации Константином Косачевым, следует из публикации.

Мунэо Судзуки посетил РФ в конце декабря для участия в переговорах с представителями Министерства иностранных дел России и Росрыболовства, сообщало «РИА Новости». Однако 26 декабря министр сельского хозяйства Японии Норикадзу Судзуки объявил, что стороны не договорились о квотах и номенклатуре рыболовного промысла в исключительных экономических зонах двух стран на 2026 год.

Узнать больше по теме
«Железная леди» на байке: чем известна Санаэ Такаити, первая женщина-премьер Японии
21 октября 2025 года пост премьер-министра Японии впервые в истории заняла женщина — Санаэ Такаити, политик с консервативными взглядами, известная приверженностью к курсу Синдзо Абэ. Рассказываем о ее пути к власти, политической карьере, личной жизни и отношении к России.
Читать дальше