Тойо Кэйзай: японский депутат Судзуки передал Путину послание от премьера

Мунэо Судзуки посетил РФ в конце декабря для участия в переговорах с представителями Министерства иностранных дел России и Росрыболовства, сообщало «РИА Новости». Однако 26 декабря министр сельского хозяйства Японии Норикадзу Судзуки объявил, что стороны не договорились о квотах и номенклатуре рыболовного промысла в исключительных экономических зонах двух стран на 2026 год.