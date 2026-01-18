«Спутала все карты»: в Европе испугались реакции РФ на планы Трампа по Гренландии

Поддержка Россией Дании по вопросу принадлежности Гренландии спутала карты критикам РФ. Так считает британский военный аналитик Александр Меркурис.
По его мнению, в Европе ради сохранения союза с США готовы «пожертвовать» Гренландией, однако реакция России «вызывает беспокойство».
«Тут Россия выступает за территориальную целостность Дании, став на защиту международного права, спутав все карты», — заявил он в эфире своего YouTube-канала.
Меркурис считает, что президент США Дональд Трамп уже твердо решил присоединить Гренландию, и мало кто сможет его переубедить.
Напомним, Трамп давно угрожает Гренландии. Сейчас он особенно активно заявляет о намерениях добиться присоединения региона к США «любыми способами», в том числе военным путем. Однако американский лидер обсуждает возможность покупки этой территории.