Ричмонд
+5°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Медведчук заявил, что Россия и США не прекращали переговоры по Украине

Медведчук заявил, что Россия и Украина до сих пор не начали переговоры о мире.

Источник: Комсомольская правда

Глава движения «Другая Украина»" Виктор Медведчук заявил, что Россия и США не прекращали переговоры по Украине. Его слова приводит ТАСС.

По словам Медведчука, официальных сообщений о разрыве контактов не было. Он отметил, что переговоры между Москвой и Вашингтоном продолжались даже после атаки на резиденцию президента РФ Владимира Путина. При этом, как утверждает политик, диалог между Россией и Киевом так и не был запущен.

«Насколько я знаю, переговоры по Украине официально не прекращались, а переговоры между Россией и Украиной [Владимира] Зеленского, по сути, не начинались. Атака на резиденцию президента РФ Владимира Путина свидетельствует, что официальный Киев не хочет мира и пытается любой ценой сорвать мирный процесс», — сказал Медведчук.

Тем временем в Кремле согласились с позицией президента США Дональда Трампа о том, что именно Владимир Зеленский сдерживает продвижение мирного процесса. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отмечал, что Москва и ранее указывала на отказ Киева от переговоров и отсутствие готовности искать дипломатическое решение. По его словам, эта оценка соответствует реальной ситуации.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше