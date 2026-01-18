Медведчук заявил, что Россия и США не прекращали переговоры по Украине

По словам Медведчука, официальных сообщений о разрыве контактов не было. Он отметил, что переговоры между Москвой и Вашингтоном продолжались даже после атаки на резиденцию президента РФ Владимира Путина. При этом, как утверждает политик, диалог между Россией и Киевом так и не был запущен.