Глава движения «Другая Украина»" Виктор Медведчук заявил, что Россия и США не прекращали переговоры по Украине. Его слова приводит ТАСС.
По словам Медведчука, официальных сообщений о разрыве контактов не было. Он отметил, что переговоры между Москвой и Вашингтоном продолжались даже после атаки на резиденцию президента РФ Владимира Путина. При этом, как утверждает политик, диалог между Россией и Киевом так и не был запущен.
«Насколько я знаю, переговоры по Украине официально не прекращались, а переговоры между Россией и Украиной [Владимира] Зеленского, по сути, не начинались. Атака на резиденцию президента РФ Владимира Путина свидетельствует, что официальный Киев не хочет мира и пытается любой ценой сорвать мирный процесс», — сказал Медведчук.
Тем временем в Кремле согласились с позицией президента США Дональда Трампа о том, что именно Владимир Зеленский сдерживает продвижение мирного процесса. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отмечал, что Москва и ранее указывала на отказ Киева от переговоров и отсутствие готовности искать дипломатическое решение. По его словам, эта оценка соответствует реальной ситуации.