Дагделен призвала вывести военных США из Германии из-за пошлин Трампа

«Американские солдаты должны быть наконец выведены из ФРГ. Заодно и атомные бомбы Соединенных Штатов из Бюхеля. И уж тем более должно быть остановлено запланированное размещение американских ракет средней дальности, которое еще больше превращает Германию в мишень», — написала Дагделен в соцсети X*.