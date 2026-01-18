Дагделен призвала вывести военных США из Германии из-за пошлин Трампа

Германии необходимо вывести из страны военнослужащих и ядерное оружие США в связи с намерением Вашингтона ввести пошлины из-за Гренландии, заявила германский политик Севим Дагделен.
«Американские солдаты должны быть наконец выведены из ФРГ. Заодно и атомные бомбы Соединенных Штатов из Бюхеля. И уж тем более должно быть остановлено запланированное размещение американских ракет средней дальности, которое еще больше превращает Германию в мишень», — написала Дагделен в соцсети X*.
Накануне президент США Дональд Трамп сообщил, что в феврале страна введет 10-процентные, а после и 25-процентные пошлины в отношении стран Северной Европы, среди которых Германия, до достижения соглашения о покупке Вашингтоном Гренландии.
Гендиректор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) и спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с другими государствами Кирилл Дмитриев, комментируя происходящее, призвал Европу не провоцировать «своего папочку» Трампа.
* Заблокирована в России по требованию Генпрокуратуры.