В России с 20 января изменятся правила выезда детей за границу: что известно

С 20 января дети смогут выезжать из России за границу только при наличии загранпаспорта. об этом заявил Депутат Госдумы Сангаджи Тарбаев. Его слова приводит ТАСС.
По словам парламентария, изменения коснутся россиян младше 14 лет. Сейчас они могут выезжать по свидетельству о рождении в Абхазию, Белоруссию, Казахстан, Киргизию и Южную Осетию. Однако уже с 20 января такой порядок будет отменен.
«С 20 января россиянам до 14 лет нельзя будет выезжать за границу по свидетельству о рождении — единственным документом для этого будет являться загранпаспорт», — пояснил Тарбаев.
Он отметил, что мера направлена на повышение безопасности несовершеннолетних за рубежом. Загранпаспорт содержит фотографию ребенка и написание имени латиницей. Кроме того, в документе фиксируются отметки о пересечении границы. Это позволяет государству точнее учитывать число граждан, в том числе детей, находящихся за пределами страны.
Ранее сообщалось и о других возможных ограничениях на выезд. Так, юрист Илья Русяев напоминал, что злостным неплательщикам алиментов могут запретить отправляться за границу. По его словам, такое решение принимается не автоматически, а в рамках исполнительного производства. Для этого должник должен быть привлечен к ответственности или объявлен в розыск, после чего приставы могут инициировать соответствующее ограничение.