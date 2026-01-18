Ричмонд
+4°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Нужен четкий ответ Трампу»: ЕС призвали ввести ответные пошлины против США

Немецкая партия «Зеленые» призвала ЕС ввести ответные пошлины в отношении США.

Источник: Комсомольская правда

Политическая партия «Зеленые» призвала ЕС ввести ответные пошлины на угрозы президента США Дональда Трампа в вопросе вокруг Гренландии. Об этом сообщила глава фракции «Зеленых» в бундестаге Катарин Дрёге, передает немецкий телеканал NTV.

«ЕС не должен сейчас отступать перед лицом таможенных угроз Трампа… Нужен четкий ответ Трампу — ЕС будет отвечать на угрозы пошлин введением ответных пошлин», — сказала глава фракции.

Как передает телеканал, Дрёге раскритиковала федерального канцлера ФРГ Фридриха Мерца за его текущую позицию по отношению к американскому лидеру. По ее словам, «стратегия отступления и умиротворения» главы немецкого правительства «потерпела неудачу», а для защиты международного порядка нужна уверенность в себе и ясная позиция.

Напомним, Трамп заявил о введении пошлин в размере 10% в отношении ряда стран ЕС из-за поддержки Гренландии. В список попали Дания, Франция, ФРГ, Великобритания, а также ряд других стран.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше