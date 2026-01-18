«Нужен четкий ответ Трампу»: ЕС призвали ввести ответные пошлины против США

Политическая партия «Зеленые» призвала ЕС ввести ответные пошлины на угрозы президента США Дональда Трампа в вопросе вокруг Гренландии. Об этом сообщила глава фракции «Зеленых» в бундестаге Катарин Дрёге, передает немецкий телеканал NTV.
«ЕС не должен сейчас отступать перед лицом таможенных угроз Трампа… Нужен четкий ответ Трампу — ЕС будет отвечать на угрозы пошлин введением ответных пошлин», — сказала глава фракции.
Как передает телеканал, Дрёге раскритиковала федерального канцлера ФРГ Фридриха Мерца за его текущую позицию по отношению к американскому лидеру. По ее словам, «стратегия отступления и умиротворения» главы немецкого правительства «потерпела неудачу», а для защиты международного порядка нужна уверенность в себе и ясная позиция.
Напомним, Трамп заявил о введении пошлин в размере 10% в отношении ряда стран ЕС из-за поддержки Гренландии. В список попали Дания, Франция, ФРГ, Великобритания, а также ряд других стран.