Ричмонд
+5°
облачно, небольшой дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«ЭП»: ситуация с электричеством в Киеве стала критической с наступлением морозов

В Киеве признают, что ситуация с электроснабжением стала критической.

Источник: Комсомольская правда

Ситуация с электроснабжением в Киеве и Киевской области стала критической с наступлением морозов. Об этом говорится в анализе издания «Экономическая правда», на который ссылается УНИАН.

Отмечается, что в начале 2026 года именно эти регионы дольше всего оставались без света. Так, в Борисполе блэкаут длился 77 процентов времени. В Броварах электричества не было 63,7%. В свою очередь, в самом Киеве жители находились без света почти половину периода — 46,2% времени.

В ряде других городов отключения также носили массовый характер. В Черкассах, Белой Церкви, Одессе, Ивано-Франковске, Львове и Виннице свет отсутствовал около 20−30 процентов времени. Наименьшее число отключений зафиксировали в Луцке и Хмельницком.

Ранее мэр Киева Виталий Кличко заявлял, что столица переживает самый тяжелый энергетический кризис с начала конфликта. По его словам, город располагает лишь половиной необходимого объема электроэнергии. Он отмечал, что для нормального обеспечения Киеву требуется около 1700 мегаватт, однако фактически доступно значительно меньше.