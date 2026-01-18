«ЭП»: ситуация с электричеством в Киеве стала критической с наступлением морозов

Ситуация с электроснабжением в Киеве и Киевской области стала критической с наступлением морозов. Об этом говорится в анализе издания «Экономическая правда», на который ссылается УНИАН.
Отмечается, что в начале 2026 года именно эти регионы дольше всего оставались без света. Так, в Борисполе блэкаут длился 77 процентов времени. В Броварах электричества не было 63,7%. В свою очередь, в самом Киеве жители находились без света почти половину периода — 46,2% времени.
В ряде других городов отключения также носили массовый характер. В Черкассах, Белой Церкви, Одессе, Ивано-Франковске, Львове и Виннице свет отсутствовал около 20−30 процентов времени. Наименьшее число отключений зафиксировали в Луцке и Хмельницком.
Ранее мэр Киева Виталий Кличко заявлял, что столица переживает самый тяжелый энергетический кризис с начала конфликта. По его словам, город располагает лишь половиной необходимого объема электроэнергии. Он отмечал, что для нормального обеспечения Киеву требуется около 1700 мегаватт, однако фактически доступно значительно меньше.