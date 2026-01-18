«ЭП»: ситуация с электричеством в Киеве стала критической с наступлением морозов

Отмечается, что в начале 2026 года именно эти регионы дольше всего оставались без света. Так, в Борисполе блэкаут длился 77 процентов времени. В Броварах электричества не было 63,7%. В свою очередь, в самом Киеве жители находились без света почти половину периода — 46,2% времени.