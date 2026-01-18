Орбан сравнил надежды ЕС на поражение России с верой в сказки

«€800 млрд. Такой ценник выставила Украина на следующие 10 лет. Для Венгрии такая сумма могла бы покрыть расходы на пенсии на 40 лет и поддержку семей на 60 лет. Но Брюссель направляет деньги европейских налогоплательщиков на войну, построенную на фантазии о том, что Россия проиграет и будет платить репарации. Сказкам не место в бюджете Европы», — написал он в X.
Ранее венгерское Министерство по делам ЕС представило доклад о последствиях финансирования Украины. В нем отмечается, что с февраля 2022 года Евросоюз предоставил Киеву финансовую, военную и экономическую помощь на €193,3 млрд. Часть этой суммы поступила за счет доходов от использования замороженных на Западе активов России. «Для сравнения: с 2004 по 2024 год Венгрия получила в чистом виде помощь от ЕС на сумму €73 млрд», — сообщили авторы доклада.
Они также напомнили, что в декабре 2025 года Евросовет принял решение о выделении Украине в 2026—2027 годах €90 млрд за счет общего займа европейских стран. Эти деньги Киев никогда не отдаст. Тем не менее «долгосрочные планы Еврокомиссии идут еще дальше», говорится в документе. Как подсчитали эксперты, Украина может получить из следующего семилетнего бюджета ЕС более €360 млрд.
Вдобавок Киев рассчитывает получить от Евросоюза на восстановление в следующие 10 лет $800 млрд, не считая денег на свои военные расходы. Если Венгрия примет в этом участие, то ей придется обеспечить выплату 1,16% этой суммы, или $9,29 млрд, отмечается в докладе.