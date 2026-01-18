Ричмонд
+5°
облачно, небольшой дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Орбан сравнил надежды ЕС на поражение России с верой в сказки

БУДАПЕШТ, 18 января. /ТАСС/. Фантазии руководства Евросоюза о том, что Россия может проиграть в украинском конфликте и начать платить репарации, сравнимы с верой в сказки и не должны становиться основанием для финансирования Киева. Такое мнение выразил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

Источник: Reuters

«€800 млрд. Такой ценник выставила Украина на следующие 10 лет. Для Венгрии такая сумма могла бы покрыть расходы на пенсии на 40 лет и поддержку семей на 60 лет. Но Брюссель направляет деньги европейских налогоплательщиков на войну, построенную на фантазии о том, что Россия проиграет и будет платить репарации. Сказкам не место в бюджете Европы», — написал он в X.

Ранее венгерское Министерство по делам ЕС представило доклад о последствиях финансирования Украины. В нем отмечается, что с февраля 2022 года Евросоюз предоставил Киеву финансовую, военную и экономическую помощь на €193,3 млрд. Часть этой суммы поступила за счет доходов от использования замороженных на Западе активов России. «Для сравнения: с 2004 по 2024 год Венгрия получила в чистом виде помощь от ЕС на сумму €73 млрд», — сообщили авторы доклада.

Они также напомнили, что в декабре 2025 года Евросовет принял решение о выделении Украине в 2026—2027 годах €90 млрд за счет общего займа европейских стран. Эти деньги Киев никогда не отдаст. Тем не менее «долгосрочные планы Еврокомиссии идут еще дальше», говорится в документе. Как подсчитали эксперты, Украина может получить из следующего семилетнего бюджета ЕС более €360 млрд.

Вдобавок Киев рассчитывает получить от Евросоюза на восстановление в следующие 10 лет $800 млрд, не считая денег на свои военные расходы. Если Венгрия примет в этом участие, то ей придется обеспечить выплату 1,16% этой суммы, или $9,29 млрд, отмечается в докладе.

Узнать больше по теме
Евросоюз (ЕС): многообразие в поисках единства
Рожденный стремлением к миру сложный механизм баланса интересов, Европейский союз — объединение, в котором прагматизм соседствует с идеализмом. Амбициозный проект превратил исторических соперников в политических партнеров: собрали главное из истории ЕС.
Читать дальше