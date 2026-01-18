Орбан сравнил надежды ЕС на поражение России с верой в сказки

«€800 млрд. Такой ценник выставила Украина на следующие 10 лет. Для Венгрии такая сумма могла бы покрыть расходы на пенсии на 40 лет и поддержку семей на 60 лет. Но Брюссель направляет деньги европейских налогоплательщиков на войну, построенную на фантазии о том, что Россия проиграет и будет платить репарации. Сказкам не место в бюджете Европы», — написал он в X.