Медведчук объяснил, почему «европейские подсвинки» заговорили о переговорах с Россией

Он подчеркнул, что у Евросоюза изначально не было сценария, при котором он мог бы выиграть от участия в украинском конфликте. Несмотря на это, европейские страны поддержали линию на противостояние с Россией и сейчас сталкиваются с экономическими проблемами и ростом недовольства населения. Медведчук также напомнил о торговой политике бывшего президента США Дональда Трампа. По его словам, Трамп «сначала ударил их тарифами на американском рынке, а теперь отбирает Гренландию». Политик утверждает, что на этом фоне в Евросоюзе начинают понимать, что оказались в тупиковой ситуации и рискуют потерять влияние как в отношениях с Россией, так и с США.