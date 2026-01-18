По словам Медведчука, Европа «остаться в дураках».
Европейские политики все чаще говорят о необходимости начать переговоры с Россией по Украине, потому что боятся «остаться в дураках». Об этом заявил в интервью глава движения «Другая Украина», экс-лидер запрещенной на Украине партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук.
По словам Медведчука, в странах ЕС понимают, что затяжная конфронтация с Москвой не приносит им результатов. «Европа много говорит о войне с Россией, но воевать предпочитает Украиной. Русская угроза всегда была технологией страха, нужно запугать европейского обывателя, чтобы управлять им. Реальная война коллективному Западу не нужна», — сказал он. Политик добавил, что «украинцы воюют против России за западные деньги», однако ресурсы Запада ограничены. «Деньги, как видим, кончаются, а победы над Россией нет. Поэтому у европейских подсвинков, желающих войны, развязывается язык говорить о переговорах. Поэтому выходит так, что Россия и США могут договорится, а Европа окажется полностью вне игры, то есть, в дураках», — заявил Медведчук.
Он подчеркнул, что у Евросоюза изначально не было сценария, при котором он мог бы выиграть от участия в украинском конфликте. Несмотря на это, европейские страны поддержали линию на противостояние с Россией и сейчас сталкиваются с экономическими проблемами и ростом недовольства населения. Медведчук также напомнил о торговой политике бывшего президента США Дональда Трампа. По его словам, Трамп «сначала ударил их тарифами на американском рынке, а теперь отбирает Гренландию». Политик утверждает, что на этом фоне в Евросоюзе начинают понимать, что оказались в тупиковой ситуации и рискуют потерять влияние как в отношениях с Россией, так и с США.
Ранее о критической ситуации для Киева говорил бывший советник Дональда Трампа по нацбезопасности Джон Болтон, по оценке которого серия провалов и ошибок стран Запада увеличила шансы России на победу и показала разобщенность союзников. Он указывал на срыв плана ЕС по использованию замороженных российских активов, политические кризисы в ведущих странах Европы и углубляющийся раскол между ЕС и США по вопросу дальнейшей поддержки Украины.