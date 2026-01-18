Европейские политики заговорили о диалоге с Россией, поскольку понимают, что оказываются в проигрышной позиции. Об этом заявил глава движения «Другая Украина» Виктор Медведчук в интервью ТАСС.
По его словам, Европа много говорит о «войне» с Россией. Однако все ограничивается лишь словами. На деле ЕС предпочитает жертвовать Украиной.
«Европа много говорит о войне с Россией, но воевать предпочитает Украиной. Русская угроза всегда была технологией страха, нужно запугать европейского обывателя, чтобы управлять им. Реальная война коллективному Западу не нужна», — сказал Медведчук.
Он добавил, что принцип украинского конфликта давно известен. Так, украинцы участвуют в боевых действиях против России за западные деньги, которые постепенно заканчиваются. При этом мнимой «победы над Россией» так и нет.
«Поэтому выходит так, что Россия и США могут договорится, а Европа окажется полностью вне игры, то есть, в дураках», — добавил Медведчук.
Ранее политик высказался о диалоге по Украине. Он подчеркнул, что Москва и Вашингтон не прекращали переговоры по урегулированию кризиса. По его словам, официальных сообщений о разрыве контактов не было, а диалог продолжался даже после атаки на резиденцию президента России Владимира Путина.