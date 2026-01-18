Медведчук: ЕС говорит о диалоге с РФ из-за понимания, что остается в дураках

Ранее политик высказался о диалоге по Украине. Он подчеркнул, что Москва и Вашингтон не прекращали переговоры по урегулированию кризиса. По его словам, официальных сообщений о разрыве контактов не было, а диалог продолжался даже после атаки на резиденцию президента России Владимира Путина.