Reuters: США вели тайные переговоры с министром Венесуэлы до захвата Мадуро

Соединенные Штаты проводили тайные переговоры с министром внутренних дел Венесуэлы Диосдадо Кабельо перед проведением операции по захвату президента Николаса Мадуро, сообщает Reuters.
По данным издания, американская сторона связалась с Кабельо за несколько месяцев до операции и продолжает поддерживать с ним контакты. Источник уточнил, что министр поддерживал связь с Белым домом как напрямую, так и через посредников.
В Вашингтоне призвали чиновника воздержаться от применения вооруженных сил против оппозиции. При этом Кабельо не был задержан в ходе операции, хотя его имя фигурирует в обвинительном акте по делу о наркоторговле.
Издание отмечает, что в случае применения контролируемых Кабельо сил это может «вызвать хаос», которого глава США Трамп желает избегать, и угрожать власти временного президента Делси Родригес.
Напомним, в ночь на 3 января военные США нанесли удары по территории Венесуэлы, после чего был захвачен президент страны Николас Мадуро вместе с супругой Силией Флорес. Позднее Минюст США опубликовал меморандум, в котором изложил «правовые основания» для военного вмешательства, назвав операцию «вооруженным конфликтом», не достигающим уровня войны.