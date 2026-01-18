Президент Молдовы выступит с речью на открытии зимней сессии ПАСЕ

Помимо этого, на заседании прозвучат обращения министра иностранных дел Армении Арарата Мирзояна и министра юстиции Германии Штефани Хубиг.
В рамках зимней сессии ПАСЕ депутаты европейских стран обсудят такие актуальные проблемы, как соблюдение странами Европейской конвенции по правам человека, проблемы международного права и гуманитарную защиту в Газе и на западном берегу реки Иордан после прекращения огня, а также 65-летие принятия Европейской социальной хартии.
Повестка дня сессии также включает церемонию, посвященную Международному дню памяти жертв Холокоста, дебаты о прочном мире для Украины и европейской безопасности, а также организацию выборов в условиях кризиса.
Кроме того, по случаю завершения мандата действующего председателя ПАСЕ в ходе зимней сессии пройдет избрание нового главы ассамблеи.
Также глава МИД Молдовы вице-премьер Михаил Попшой представит традиционное обращение от имени комитета министров, председательствующего на заседании, и ответит на вопросы парламентариев, а генеральный секретарь Совета Европы Ален Берсе проведет сессию вопросов и ответов с членами ассамблеи.
Зимняя сессия ПАСЕ объединяет парламентариев из 46 государств-членов Совета Европы.