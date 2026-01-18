Ричмонд
Президент Молдовы выступит с речью на открытии зимней сессии ПАСЕ

КИШИНЕВ, 18 янв — Sputnik. Президент Молдовы Майя Санду выступит с речью на открытии зимней сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ), которая пройдет в Страсбурге 26—30 января.

Источник: Sputnik.md

Помимо этого, на заседании прозвучат обращения министра иностранных дел Армении Арарата Мирзояна и министра юстиции Германии Штефани Хубиг.

В рамках зимней сессии ПАСЕ депутаты европейских стран обсудят такие актуальные проблемы, как соблюдение странами Европейской конвенции по правам человека, проблемы международного права и гуманитарную защиту в Газе и на западном берегу реки Иордан после прекращения огня, а также 65-летие принятия Европейской социальной хартии.

Повестка дня сессии также включает церемонию, посвященную Международному дню памяти жертв Холокоста, дебаты о прочном мире для Украины и европейской безопасности, а также организацию выборов в условиях кризиса.

Кроме того, по случаю завершения мандата действующего председателя ПАСЕ в ходе зимней сессии пройдет избрание нового главы ассамблеи.

Также глава МИД Молдовы вице-премьер Михаил Попшой представит традиционное обращение от имени комитета министров, председательствующего на заседании, и ответит на вопросы парламентариев, а генеральный секретарь Совета Европы Ален Берсе проведет сессию вопросов и ответов с членами ассамблеи.

Зимняя сессия ПАСЕ объединяет парламентариев из 46 государств-членов Совета Европы.

