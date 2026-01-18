Ричмонд
+5°
облачность с просветами
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Приднестровье рассказали, зачем Молдавию вооружают евроглобалисты

ТИРАСПОЛЬ, 18 янв — РИА Новости. Молдавию вооружают евроглобалисты для того, чтобы попытаться подключить республику к военному противостоянию с Россией и Приднестровьем, считает председатель комиссии по внешней политике и международным связям, депутат Верховного совета Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Андрей Сафонов.

Источник: Sputnik

«Увеличение финансирования национальной армии Молдовы, разумеется, также и других силовых структур, это все действует в рамках того, что задали евроглобалисты. А именно, в нужный момент Молдову они попытаются подключить к военному противостоянию с Россией и Приднестровьем», — сказал Сафонов в эфире телеканала «Первый Приднестровский».

Депутат ПМР обратил внимание на то, что уже несколько лет Молдавию постоянно накачивают оружием, боеприпасами, амуницией. По его словам, ясно, что в Кишиневе не собираются воевать против Румынии или Украины.

«У Приднестровья есть свой выбор. Точнее, тот выбор, который уже сам народ и определил. С одной стороны, это переговорный процесс, с другой стороны, сохранение самостоятельности, потому что, как говорится, мы ставим на международной арене свои принципы, свои предложения, связанные с закреплением гарантии мира на Днестре, но должны учитывать также и возможный авантюризм некоторых политиков, которые располагаются западнее от нас», — добавил Сафонов.

В настоящее время страны Запада и нынешняя власть во главе с президентом Майей Санду проводят последовательную политику милитаризации Молдавии и стимулированию антироссийских настроений. Стратегия обороны Молдавии, принятая парламентом в конце прошлого года до 2034 года, называет угрозой российский контингент в Приднестровье, документ также предполагает тесное сотрудничество с НАТО и увеличение доли военных расходов Молдавии до 1% ВВП к 2030 году. Оппозиция настаивает, что данная стратегия противоречит нейтральному статусу страны.

Согласно конституции Молдавии, республика обладает нейтральным статусом, однако с 1994 года страна сотрудничает с НАТО в рамках индивидуального плана партнерства. По данным социологических опросов, большинство граждан Молдавии выступают против вступления республики в НАТО.

Приднестровье, где около 60% населения составляют русские и украинцы, стремилось выйти из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь присоединения к Румынии на волне национализма. В 1992 году, после неудачной попытки молдавских властей решить проблему силовым путем, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.

Узнать больше по теме
Приднестровье – непризнанное государство с уникальной историей
Приднестровье — территория с особым статусом, который не признает ни одно государство мира. Здесь есть свое правительство, свои деньги и свои законы, но на международной карте такая страна отсутствует. Формально эти земли относятся к Молдове, но уже более 30 лет здесь живут по собственным правилам. Рассказываем, где находится этот уникальный анклав, почему его существование вызывает споры и как устроена жизнь в месте, которого официально не существует.
Читать дальше