Немецкая партия «Зеленые» предложила ЕС ввести ответные пошлины против США

Немецкая партия «Зеленые» предложила руководству Евросоюза ввести ответные пошлины против США после угроз американского лидера Дональда Трампа по поводу тарифов из-за ситуации с Гренландией, сообщил немецкий телеканал NTV со ссылкой на главу фракции этой политической силы в бундестаге Катарину Дрёге.
Ранее президент Соединённых Штатов заявил, что Вашингтон собирается ввести с 1 февраля пошлины в 10 процентов на товары из Дании, Норвегии, Швеции, Финляндии, Франции, ФРГ, Британии и Нидерландов. С 1 июня их размер должен увеличиться до 25 процентов.
По словам главы Белого дома, тарифы будут действовать до тех пор, пока не будет заключено соглашение о покупке Гренландии у Копенгагена.
«ЕС не должен сейчас отступать перед лицом таможенных угроз Трампа. Нужен чёткий ответ Трампу: ЕС будет отвечать на угрозы пошлин введением ответных пошлин», — сказала Дрёге.
Кроме того, она выразила мнение, что стратегия отступления и умиротворения, которую проводит немецкий канцлер Фридрих Мерц по отношению к американскому лидеру, закончилась провалом. Глава фракции убеждена, что для защиты международного порядка требуются уверенность в себе и понятная политическая позиция.
Напомним, ранее немецкий политик Севим Дагделен призвал вывести из Германии американских военнослужащих и ядерное оружие в связи с угрозами Трампа ввести пошлины. Кроме того, по словам политика, необходимо остановить запланированное размещение в ФРГ ракет средней дальности США, которое еще больше превращает страну в в мишень.