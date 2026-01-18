Финский политик Мема пожаловался на угрозы из-за критики антироссийских санкций

Мема также сообщил, что после публикаций о нем в финских СМИ давление усилилось. По его словам, произошел и инцидент с автомобилем у его дома, когда он возвращался из магазина вместе с маленькой дочерью. Политик подчеркнул, что не считает себя пророссийским, а выступает за мир и дипломатию, несмотря на риски для себя и своей семьи.