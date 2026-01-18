Финский политик Мема пожаловался на угрозы из-за критики антироссийских санкций

Член финской национально-консервативной партии «Альянс свободы» Армандо Мема заявил, что регулярно получает угрозы из-за критики антироссийских санкций и призывов к дипломатическому урегулированию конфликта на Украине. Об этом он рассказал ТАСС.
По его словам, угрозы поступают как лично ему, так и журналистам, которые берут у него интервью. Мема отметил, что его называют предателем и пытаются запугать. Самой серьезной угрозой он назвал намек на повторение судьбы убитого в США в 2025 году правого активиста Чарли Кирка.
«Самая страшная угроза, которую я получил до сих пор, звучала так: “В конце концов ты станешь финским Чарли Кирком, если продолжишь давать интервью и открыто высказываться”», — сказал политик.
Мема также сообщил, что после публикаций о нем в финских СМИ давление усилилось. По его словам, произошел и инцидент с автомобилем у его дома, когда он возвращался из магазина вместе с маленькой дочерью. Политик подчеркнул, что не считает себя пророссийским, а выступает за мир и дипломатию, несмотря на риски для себя и своей семьи.
«Я выступаю за мир и дипломатическое разрешение этого конфликта, что делает меня не пророссийским политиком, а человеком, который верит в дипломатию и ценность взаимного уважения», — заявил он.
Ранее Мема заявлял, что надежда на диалог между Россией и Евросоюзом может появиться лишь при смене подходов в Брюсселе. По его словам, до этого ЕС проводил слишком жесткую и воинственную линию. И именно из-за этого доверие к словам о диалоге оказалось подорвано.