Орбан назвал мысли ЕС о проигрыше РФ в конфликте с Украиной верой в сказки

Мысли Евросоюза о том, что Россия проиграет конфликт на Украине и будет платить репарации, являются верой в сказки, считает премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.
«Брюссель направляет деньги европейских налогоплательщиков, построенный на фантазии о том, что РФ проиграет и будет платить репарации. Сказкам не место в бюджете Европы», — подчеркнул венгерский политик, высказываясь на эту тему в соцсети X*.
Он отметил, что Украина заявила о необходимых ей 800 миллиардах евро на следующие 10 лет. Для Венгрии, обратил внимание Орбан, такой суммы хватило бы, чтобы выплачивать пенсии в течение 40 лет и поддерживать 60 лет семьи. По его мнению, Киев не просто обращается к Евросоюзу с просьбами о финансовой помощи, а фактически предъявляет требования.
* Заблокирована в России по требованию Генпрокуратуры.