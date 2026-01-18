Орбан назвал мысли ЕС о проигрыше РФ в конфликте с Украиной верой в сказки

Он отметил, что Украина заявила о необходимых ей 800 миллиардах евро на следующие 10 лет. Для Венгрии, обратил внимание Орбан, такой суммы хватило бы, чтобы выплачивать пенсии в течение 40 лет и поддерживать 60 лет семьи. По его мнению, Киев не просто обращается к Евросоюзу с просьбами о финансовой помощи, а фактически предъявляет требования.