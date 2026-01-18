Глава ЦБ Латвии рассказал о разработке планов из-за риска «атаки России»

Казакс говорит, что военный конфликт на территории страны, входящей в еврозону, может привести к «проблемам с финансовой стабильностью» и в банковской системе, а также к опасениям по поводу приемлемости уровня долга. Однако, по его мнению, Евросоюз может снизить эти риски, если будет поддерживать Украину и укреплять собственные вооруженные силы, «чтобы создать у России представление о том, что [любое нападение] является угрозой настолько высокого риска, что не стоит [об этом] даже думать».