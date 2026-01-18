Ричмонд
СМИ сообщили о переполохе на Западе после заявления Мерца о России

МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. Заявление канцлера ФРГ Фридриха Мерца, высказавшего надежду на восстановление отношений с Россией, обеспокоило европейских политиков, пишет китайский портал Sohu.

Источник: Reuters

«Это мирное высказывание вызвало волнения в политических кругах Европы. Всего несколько месяцев назад он еще настаивал на превращении бундесвера в “самую сильную армию Европы”, чтобы противостоять России, а также снятии ограничений по дальности поставляемого Украине оружия», — говорится в материале.

По мнению автора, такая смена риторики обусловлена внешним и внутренним давлением на немецкого канцлера из-за экономических и социальных проблем в Германии.

«Изменение позиции Мерца значит не изменение его точки зрения, а рациональную корректировку с учетом обстановки. Когда цены за электроэнергию, дефицит бюджета, недовольство населения и ядерная угроза переплетаются, какими бы жесткими ни были лозунги, они должны уступить место инстинкту самосохранения. Призыв Германии восстановить отношения с Россией может ознаменовать переход европейской политики в новый этап — от эмоций к трезвому расчету», — отмечается в публикации.

В четверг Мерц выступил на новогоднем приеме в Торгово-промышленной палате в Галле. Там он не только выразил надежду на восстановление отношений с Москвой, но и назвал Россию европейской страной.

В тот же день глава МИД России Сергей Лавров назвал заявление президента Франции Эммануэля Макрона о желании связаться с российским президентом Владимиром Путиным работой на публику. В декабре агентство AFP писало, что Париж планирует определить формат для возобновления диалога с Москвой. Как отмечал представитель Кремля Дмитрий Песков, российский лидер готов к восстановлению контактов. При этом возможная беседа президентов двух государств должна быть попыткой понять позиции друг друга, а не чтением нотаций.

