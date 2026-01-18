Нефтяная «мясорубка» Трампа поставлена на паузу

Что касается Венесуэлы, где Трамп от слов перешел к делу, то она вряд ли в ближайшее время будет оказывать сильное влияние на стоимость нефти. Многочисленные заявления, что вот сейчас американцы придут в Маленькую Венецию (Veneziola) и на рынок вывалятся огромные объемы венесуэльской нефти, пока не имеют под собой реальной базы. Белый дом, конечно, хочет, чтобы американские нефтяные компании вложили миллиарды долларов в нефтянку Венесуэлы, но это частные компании, и им это банально невыгодно. Более того, это изначально убыточные инвестиции, на которые нефтяники вряд ли пойдут. Добыча тяжелой венесуэльской нефти — это очень дорогое удовольствие, которое коммерчески не оправданно уже при текущих низких ценах. А если еще вложить миллиарды долларов инвестиций и увеличить предложение нефти на мировом профицитном рынке за счет Венесуэлы, то стоимость черного золота еще сильнее обвалится. Любые нефтяные компании, и американские в первую очередь, не хотят наносить такой вред рынку и себе.