«Молдова-молодец!»: Румынская певица вызвала небывалый языковой скандал, отвесив комплимент на русском организаторам национального отбора на «Евровидение» в Кишиневе

Только вчера, 17 января, мы писали, что национальный отбор на «Евровидение-2026» в Кишиневе прошел почти без скандалов. Под «почти» мы имеем ввиду то, что победа певца Satoshi была предопределена — с одобрения властей. Но, подумали, да и ладно: на общем убогом фоне конкурсантов Satoshi смотрелся на голову выше. То есть, победил бы он, конечно, и без стандартных интриг. Может, не с таким преимуществом, но победил бы. Как говорится, без вариантов.