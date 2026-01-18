«Молдова-молодец!»: Румынская певица вызвала небывалый языковой скандал, отвесив комплимент на русском организаторам национального отбора на «Евровидение» в Кишиневе

«Молдова — молодец!» и румынская певица Паула Селинг — молодец!
Только вчера, 17 января, мы писали, что национальный отбор на «Евровидение-2026» в Кишиневе прошел почти без скандалов. Под «почти» мы имеем ввиду то, что победа певца Satoshi была предопределена — с одобрения властей. Но, подумали, да и ладно: на общем убогом фоне конкурсантов Satoshi смотрелся на голову выше. То есть, победил бы он, конечно, и без стандартных интриг. Может, не с таким преимуществом, но победил бы. Как говорится, без вариантов.
Но пришла беда, откуда не ждали — из Румынии. Приглашенная звезда и член жюри из соседней страны — Паула Селинг — озвучивая свой вердикт, произнесла: «Молдова — молодец!».
Именно так, на русском.
И всколыхнула выгребную яму местных ура-патриотов. Тревога, измена, «язык оккупантов» «извинитесь», «мы не российская губерния», «кто ее вообще позвал?», «это предательство Молдовы»!
Конечно, в первых рядах орущих о предательстве Молдовы засветились те, кто ничего особого не добились в жизни и не сделали ничего путного для нашей страны.
Тут и «рот Речана» пухляш Даниэль Водэ (кстати, как там с воплями перед выборами, что тарифы и налоги на посылки не будут повышаться, что это провокация — прим. редакции), и некий Болокан (опозорившийся, кстати, на конкурсе в Румынии, своей похабной песней про пенис и вагину — прим. редакции), и прочие.
Что интересно, фраза «Молдова — молодец» задела только «обслугу Санду», тех, кто еще недавно призывал к терпимости и единению нашего общества. Скандала не было, но его придумали — и раздули.
Парадокс в том, что Молдове по факту сделали комплимент: у румынской певицы автоматически выскакивает на русском «молодец», потому что эмоция быстрее, чем официальная формулировка. Но вместо того чтобы отшутиться и двинуться дальше, у нас включают патруль чистоты языка. Это в стране, где в одном троллейбусе можно услышать румынский, русский, украинский, болгарский и т.д.
В итоге главный месседж вечера звучит так: артистов можно хвалить, но осторожно, под присмотром лингвистической «полиции» администрации президента. Всё остальное- музыка, эмоции, Viva Moldova уже вторично; главное, чтобы слово «молодец» не пересекло границу без разрешения, — делает вывод журналист Валерий Балан.
И все, уже никого ничего не волнует. Ни то, что впервые за много лет национальный отбор был организован на приличном уровне, а не на местечковом, как раньше. Ни то, что румынская певица Паула Селинг украсила и подняла общий уровень своим выступлением отбор в Кишиневе — она, по крайней мере, хоть петь умеет, в отличие от многих участников.
Некоторые наши конкурсанты вообще непонятно, откуда взялись со своей самодеятельностью. И очень хорошо, что во вчерашнем отборе были специальные гости, они спасли мероприятие.
А эти орут — «пусть извиняется!» Сами извинитесь, убогие.
КСТАТИ.
Певицу из Румынии Паулу Селинг заставили извиниться за фразу на русском: «Молдова — молодец!».
Что ж, «лингвистическая полиция» в лице идиотов из Молдовы заставила таки извиниться Паулу Селинг, певицу и члена жюри национального отбора на «Евровидение-2026».
Она объяснила, как это получилось. По словам Паулы, она вчера вечером часто слышала от членов жюри слово «Молодец» по отношению к конкурсантам — именно так, на русском. И она, по простоте своей, подумала, что это — хорошее слово, используемое между друзьями. И ведь так оно и есть!
Дорогие румыноязычные, граждане, коллеги и политики! Поднимите руку, если вы не используете «молодец» в своём кругу! То есть, когда мы говорим «молодец», это нормально и положительно, а когда его использует гость из Румынии, это конец света?
Лицемеры вы…