Sky: Британия никогда не предаст Гренландию ради отмены пошлин Трампа

«Премьер-министр [Великобритании Кир Стармер] дал ясно понять вчера вечером, что мы полагаем, что решение по пошлинам абсолютно ошибочно. Будущее Гренландии должны определять народы Гренландии и Королевства Дания и только они. Это наша последовательная позиция, мы довели ее до сведений наших союзников и друзей в американской администрации», — сказала Нэнди. По ее словам, британские власти «не станут поддерживать какие-либо действия, которые не найдут одобрения у народов Гренландии и Дании».