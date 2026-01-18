Bloomberg рассказал, как Родригес укрепляет власть после похищения Мадуро

Кроме того, по распоряжению Родригес было принято решение объединить министерства промышленности и национальной торговли. Новое министерство возглавил Луис Антонио Вильегас. Позицию министра промышленности прежде занимал венесуэльский бизнесмен колумбийского происхождения Алекс Сааба, которого США обвиняют в том, что он был подставным лицом президента Николаса Мадуро. AP писало в февраля 2022 года, что Сааба был информатором американского Управления по борьбе с наркотиками (DEA). Он сообщал информацию о взятках, которые предлагал венесуэльским чиновникам, и о контрактах с правительством.