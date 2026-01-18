Ранее президент Молдавии Майя Санду в интервью британскому подкасту The Rest Is Politics заявила, что в случае проведения референдума проголосовала бы за присоединение к Румынии, объяснив такую позицию сложной международной обстановкой и трудностями, с которыми, по ее словам, республика сталкивается как суверенное государство.
«По Конституции Санду больше не может быть переизбрана. Похоже, она не прочь войти в историю как последний президент Молдовы, надеясь, что румыны наивны и на волне унионизма изберут её главой объединённой Румынии — о чём её окружение уже намекало публично, что вызвало раздражение в Бухаресте», — написал Додон в своем Telegram-канале.
Он отметил, что Молдавия уже испортила отношения с внешними партнерами в лице России, США и МВФ. Теперь Санду подрывает отношения с Брюсселем в условиях, что переговоры о вступлении в ЕС и так поставлены на паузу.
«Политические игры вокруг “объединения” опасны не только для молдавского общества, две трети которого не поддерживают эту идею, но и для ЕС. Эти игры Санду грозят обернуться эскалацией напряжённости, как это уже произошло в 1992 году, когда разразились приднестровский и гагаузский конфликты. Такой вариант не устраивает как молдавских граждан, так и западных покровителей Санду в Брюсселе, которые не желают новых проблем в “пороховом погребе” Европы — на Балканах», — подчеркнул Додон.
Молдавия провозгласила независимость в 1991 году. Конституция страны закрепляет суверенитет и независимость государства, а изменение его статуса возможно только на основании волеизъявления граждан. Вопрос объединения с Румынией неоднократно становился предметом политических заявлений, однако референдум по этой теме не проводился. Согласно данным соцопроса, которые опубликовал в декабре 2025 года молдавский Институт социологических исследований IMAS, более половины жителей Молдавии выступают против присоединения республики к Румынии.