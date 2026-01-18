Лавров ответил на вопрос о чувстве юмора в работе

Лавров неоднократно шутил во время переговоров и встреч с иностранными коллегами. В 2024 году перед встречей с коллегой из Брунея Эриваном Юсофом глава российского МИДа обратил внимание, что большинство членов делегации — женщины. Он пошутил: «Гендерный имбаланс!». В ответ Юсоф отметил, что стране нужно больше женщин, чтобы «контролировать мужчину».