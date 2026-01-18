Лавров ответил на вопрос о чувстве юмора в работе

Министра иностранных дел спросили, помогает ли ему чувство юмора в его «нелегкой работе». «Мне точно помогает. Как остальным — не знаю… Тем, кто со мной общается, наверное, тоже помогает. По крайней мере, смеются иногда», — ответил Лавров.
Лавров неоднократно шутил во время переговоров и встреч с иностранными коллегами. В 2024 году перед встречей с коллегой из Брунея Эриваном Юсофом глава российского МИДа обратил внимание, что большинство членов делегации — женщины. Он пошутил: «Гендерный имбаланс!». В ответ Юсоф отметил, что стране нужно больше женщин, чтобы «контролировать мужчину».
Через год на пресс-конференции Лавров ответил шуткой на вопрос журналиста о создании Международной фактчекинговой ассоциации. «Я думал, ослышался. Ну хорошо, ладно. Перепутал местами “чек” и “фак”, чек-фак как-то», — сказал министр.