Bild: военнослужащим Бундесвера внезапно приказали покинуть Гренландию

Как объявил ранее Трамп через социальную сеть Truth Social, США начнут взимать с Великобритании, Германии, Дании, Нидерландов, Норвегии, Финляндии, Франции и Швеции импортные пошлины в размере 10%, которые будут сохраняться до тех пор, пока стороны не достигнут договоренностей «о полном и окончательном приобретении» Гренландии Вашингтоном. По словам главы Белого дома, это решение вступит в силу 1 февраля, а с 1 июня ставка пошлин возрастет до 25%. Кроме того, он фактически подверг критике намерение Европы отправить свои силы в Гренландию, назвав это «очень опасной игрой».