Медведев: недавние события показывают, что мои абсурдные прогнозы сбываются

Замглавы Совбеза Дмитрий Медведев заявил, что его абсурдные прогнозы 2022−2024 годов начали сбываться. Он перечислил в своем посте в Telegram несколько «новостей последних дней» и отметил, что «сначала подумал, что это абсурдный прогноз». Политик несколько лет подряд перед новогодними праздниками публиковал «абсурдные прогнозы», которые выглядели нереалистично, но некоторые предсказания действительно сбывались. Депутат Госдумы Дмитрий Кузнецов в свою очередь согласился, что мир изменился кардинально за последние годы и дальше «может быть вообще что угодно».