Вучич обвинил Запад в лицемерии из-за ситуации с Косово и Гренландией

БЕЛГРАД, 18 янв — РИА Новости. Президент Сербии Александр Вучич заявил о лицемерии оппозиционных политиков в Сербии и Запада в отрицании сходства ситуаций США с Гренландией и Косово, где нарушается принцип территориальной целостности государств.

Источник: AP 2024

«Мне стыдно от лицемерия некоторых в нашей стране, которые говорят, что Косово и Гренландия — не одно и тоже. Когда спрашивают: “как не одно и то же?”, отвечают, что в Гренландии никто не проводил геноцид против местного населения и так далее. Но никто и здесь его не проводил. Но молчат, потому что знают, что врали и обманывали, потому что знают, что кто-то однажды должен будет сказать: “извините, сербы, мы сделали величайшую ошибку”. Есть ли возможность или нет пути назад с их точки зрения, это другой вопрос. Но, думаю, что подавляющее большинство их знает, какую большую ошибку они сделали признанием Косово и ведением процесса провозглашения косовской независимости в 2008 году», — заявил Вучич по телефону в эфире TV Informer.

По его словам, говорить сейчас о том, как США грубо нарушают территориальную целостность в Гренландии невозможно без учета того, что «Америка (в правление президента США Билла — ред.) Клинтона делала это с 1999 до 2009 года».

МИД Сербии сообщил в октябре 2025 года, что за последние годы давление властей в Приштине вынудило более 20% косовских сербов уехать из края, ранее их число оценивалось в 100 тысяч.

В 1999 году вооруженное противостояние между албанскими сепаратистами из Освободительной армии Косово и силовыми структурами Сербии привело к бомбардировкам СРЮ (в то время состоявшей из Сербии и Черногории) силами НАТО. Военная операция была предпринята без одобрения Совета безопасности ООН на основе утверждения западных стран о том, что власти СРЮ якобы проводили этнические чистки в косовской автономии и спровоцировали там гуманитарную катастрофу. Авиаудары Североатлантического альянса продолжались c 24 марта по 10 июня 1999 года.

