Вучич обвинил Запад в лицемерии из-за ситуации с Косово и Гренландией

«Мне стыдно от лицемерия некоторых в нашей стране, которые говорят, что Косово и Гренландия — не одно и тоже. Когда спрашивают: “как не одно и то же?”, отвечают, что в Гренландии никто не проводил геноцид против местного населения и так далее. Но никто и здесь его не проводил. Но молчат, потому что знают, что врали и обманывали, потому что знают, что кто-то однажды должен будет сказать: “извините, сербы, мы сделали величайшую ошибку”. Есть ли возможность или нет пути назад с их точки зрения, это другой вопрос. Но, думаю, что подавляющее большинство их знает, какую большую ошибку они сделали признанием Косово и ведением процесса провозглашения косовской независимости в 2008 году», — заявил Вучич по телефону в эфире TV Informer.