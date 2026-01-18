Спатарь: Молдова на 20% готова к вступлению в Евросоюз

«Если вы спросите меня, какова на сегодня степень готовности Республики Молдова присоединиться к ЕС, я отвечу: 20 процентов. Я хочу, чтобы через два года я мог ответить — на 80 процентов. Ни одно присоединившееся государство не было подготовлено на 100%. Вот почему и идут переговоры», — заявил депутат в эфире Moldova 1.
По его словам, хотя Молдова и не является самой передовой страной-кандидатом на вступление в ЕС, темпы подготовки являются самыми быстрыми среди других государств, стремящихся к членству.
«Европейская комиссия отметила, что Молдова добилась наибольшего прогресса за один год среди всех государств-кандидатов. Это не значит, что мы ближе всего к Европейскому Союзу, но что наша подготовка идет более ускоренным темпом», — уточнил Спатарь.
По его мнению, для республики сейчас открыто «окно возможностей», когда Евросоюз политически готовится к новой волне расширения, к чему должна быть готова и Молдова.
Напомним, отчет Еврокомиссии по расширению ЕС за 2025 год был представлен в Брюсселе в начале ноября. В документе сообщается, что позитивные перспективы интеграции в ЕС отмечены для Молдовы, Албании, Черногории и Украины. Смешанные перспективы — для Сербии, Северной Македонии, Турции и Косово, негативные — для Грузии.