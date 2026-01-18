Ричмонд
Восемь стран НАТО поддержали Гренландию после заявления Трампа о тарифах

Восемь стран НАТО после учений «Арктическая выносливость» в Гренландии составили совместное заявление. В нем они подчеркнули, что мероприятие было необходимо, чтобы обеспечить безопасность в Арктике. Учения не представляли никому угрозы, передает Reuters со ссылкой на заявление европейских стран.

Источник: Annie Spratt/CC0

«Как члены НАТО, мы привержены укреплению безопасности в Арктике как общему трансатлантическому интересу Угрозы введения тарифов подрывают трансатлантические отношения и создают риск опасной нисходящей спирали», — отмечается в заявлении. Его подписали Дания, Финляндия, Франция, Германия, Нидерланды, Норвегия, Швеция и Великобритания.

В документе страны также указали, что продолжат координироваться в ответных действиях по защите суверенитета острова.

С 14 января Дания усилила военное присутствие на территории Гренландии. Вместе со странами-участницами НАТО она запустила операцию «Арктическая стойкость». Учения проходили с 15 по 17 января. Цель мероприятий — отработать навыки действий военных в арктических условиях и укрепить присутствие НАТО на территории Арктики.

17 января Дональд Трамп объявил, что с 1 февраля США вводят 10-процентные пошлины в отношении Дании, Норвегии, Франции, Германии, Великобритании, Нидерландов и Финляндии. С 1 июня тариф вырастет до 25%. По словам президента, меры будут действовать до тех пор, пока США не купят Гренландию.

