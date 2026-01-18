Восемь стран НАТО поддержали Гренландию после заявления Трампа о тарифах

Восемь стран НАТО после учений «Арктическая выносливость» в Гренландии составили совместное заявление. В нем они подчеркнули, что мероприятие было необходимо, чтобы обеспечить безопасность в Арктике. Учения не представляли никому угрозы, передает Reuters со ссылкой на заявление европейских стран.