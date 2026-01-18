NBC: Трамп хочет купить больше ледоколов для патрулирования

«Трамп выражал интерес к приобретению большего числа ледоколов для совершения морских патрулей там (у Канады — ред.), что может стать одной из новых статей расходов на обеспечение безопасности в Арктике в оборонном бюджете на следующий год», — рассказали телеканалу чиновники.