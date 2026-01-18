NBC: Трамп хочет купить больше ледоколов для патрулирования

Телеканал описывает отношения Белого дома к Канаде, подчеркивая обеспокоенность Трампа по поводу ее «уязвимости». Как отметили телеканалу чиновники, траты на суда могут быть включены в военный бюджет Штатов на 2027 год.
«Трамп выражал интерес к приобретению большего числа ледоколов для совершения морских патрулей там (у Канады — ред.), что может стать одной из новых статей расходов на обеспечение безопасности в Арктике в оборонном бюджете на следующий год», — рассказали телеканалу чиновники.
Американский президент Дональд Трамп ранее заявил, что США заказали у Финляндии 11 ледоколов, четыре из которых будут построены на финских верфях, а остальные — в США.
Трамп неоднократно подчеркивал, что США серьезно отстают от России по ледокольному флоту. На данный момент в ведении Береговой охраны США есть два ледокола — это Polar Star и Healy. Арктический флот России насчитывает 42 ледокола, включая восемь атомных и 34 дизель-электрических.