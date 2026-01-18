Ричмонд
+4°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Минобороны Германии назвало вывод своих военных из Гренландии плановым

Минобороны Германии пояснило, что военные бундесвера планово покинули Гренландию. Об этом сообщает Bild.

Все новости РБК
Источник: РИА "Новости"

По информации ведомства, визит военнослужащих бундесвера на остров изначально планировался на 15—17 января. Продлевать его на 18 января не стали из-за плохих погодных условий. Подполковник Мелевчик, подводя итоги миссии из аэропорта Нуука, отметил, что сотрудничество с датскими военными было «максимально конструктивным». Сейчас солдаты бундесвера уже сели в самолет, который должен доставить их из Гренландии в Германию, отмечает издание.

Ранее Bild сообщал, что разведывательная группа бундесвера тайно покидает Гренландию. Речь шла о 15 солдатах и офицерах во главе с контр-адмиралом Штефаном Паули, которые прибыли в аэропорт Нуука — столицы острова.

В субботу, 17 января, было объявлено, что военнослужащие останутся дольше, чем планировалось, однако на следующий день стало известно, что немецкие военные покидают страну. По данным издания, приказ об отъезде поступил из Берлина рано утром, а все запланированные встречи пришлось срочно отменить. Это произошло на фоне анонсированных Дональдом Трампом пошлин против стран, выступивших против его плана присоединения острова к США.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше