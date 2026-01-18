Минобороны Германии назвало вывод своих военных из Гренландии плановым

По информации ведомства, визит военнослужащих бундесвера на остров изначально планировался на
Ранее Bild сообщал, что разведывательная группа бундесвера тайно покидает Гренландию. Речь шла о 15 солдатах и офицерах во главе с контр-адмиралом Штефаном Паули, которые прибыли в аэропорт Нуука — столицы острова.
В субботу, 17 января, было объявлено, что военнослужащие останутся дольше, чем планировалось, однако на следующий день стало известно, что немецкие военные покидают страну. По данным издания, приказ об отъезде поступил из Берлина рано утром, а все запланированные встречи пришлось срочно отменить. Это произошло на фоне анонсированных Дональдом Трампом пошлин против стран, выступивших против его плана присоединения острова к США.