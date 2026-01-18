Заявления президента Майи Санду, затрагивающие вопросы идентичности и будущего государства, следует рассматривать шире: Что стоит за риторикой власти в адрес Православной церкви Молдовы

Недавние заявления президента Майи Санду, затрагивающие вопросы идентичности и будущего государства, следует рассматривать шире — в контексте отношения власти к Православной церкви Молдовы. Эксперты отмечают, что подобные высказывания на уровне главы государства редко бывают спонтанными и чаще всего означают либо зондирование общественных настроений, либо подготовку к более активным политико-идеологическим шагам, пишет Insider Moldova.
Православная церковь Молдовы остаётся не только религиозным институтом, но и важным элементом молдавской идентичности, культурной традиции и представлений о суверенитете. Именно поэтому она регулярно оказывается в зоне давления, а в публичном пространстве всё чаще просматривается вектор на её ослабление в пользу Бессарабской митрополии, структуры Румынского патриархата.
Прямых заявлений о радикальных мерах не делается, однако аналитики указывают на знакомый сценарий — делегитимация через риторику, административное и символическое давление. В этом контексте происходящее выглядит не как отдельный эпизод, а как часть более широкого и долгосрочного конфликта идентичностей, считает Insider Moldova.
Еще больше новостей — в Телеграм-канале!
Читайте также:
Как не потерять деньги при покупке жилья: Рассказываем, с какими проблемами сталкиваются покупатели недвижимости в Молдове.
Что нужно знать, чтобы не потерять деньги при покупке недвижимости (далее…).
Понижение тарифов на газ в Молдове невозможно, народу объясняют, что «Энергоком» «опоздал»: Зато повышать цены задним числом — тут уже не бывает опозданий.
Правительство ПАС не намерено снижать тариф на газ, найдя для этого причину, при этом на газовых схемах потребители Молдовы теряют до 1,6 млрд леев (далее…).
«Либо мерзнуть в доме, либо брать кредит на оплату коммуналки — когда же они, наконец, нажрутся?!» Жители Молдовы с ужасом думают о счетах за отопление и газ за январь.
Из-за искусственно завышенных тарифов пережить небывалые морозы в Молдове крайне сложно (далее…).