Заявления президента Майи Санду, затрагивающие вопросы идентичности и будущего государства, следует рассматривать шире: Что стоит за риторикой власти в адрес Православной церкви Молдовы

Православная церковь Молдовы остаётся не только религиозным институтом, но и важным элементом молдавской идентичности, культурной традиции и представлений о суверенитете. Именно поэтому она регулярно оказывается в зоне давления, а в публичном пространстве всё чаще просматривается вектор на её ослабление в пользу Бессарабской митрополии, структуры Румынского патриархата.