Бессент заявил, что Европа не может дать отпор России

«Мы видим, что европейцы не способны дать России отпор», — сказал он в интервью телеканалу NBC News.
Бессент вновь повторил тезис действующей американской администрации о том, что конфликт на Украине не начался бы в случае победы Трампа на выборах в 2020 году.
«Мы собираемся его (конфликт — прим. ТАСС) урегулировать», — добавил он.
По словам Бессента, Трамп хочет присоединить Гренландию к США, чтобы «предотвратить какие-либо действия России или Китая в отношении Гренландии в будущем».
Трамп 17 января в Truth Social написал, что США начнут взимать с Великобритании, Германии, Дании, Нидерландов, Норвегии, Финляндии, Франции и Швеции пошлины в размере 10%, которые будут сохраняться до тех пор, пока стороны не достигнут договоренностей «о полном и окончательном приобретении» Гренландии Вашингтоном. Это решение вступает в силу 1 февраля, а с 1 июня ставка этих пошлин возрастет до 25%. Кроме того, глава американской администрации фактически подверг критике намерение Европы отправить свои силы в Гренландию, назвав его «очень опасной игрой». При этом Трамп утверждал, что владение Гренландией необходимо для укрепления национальной безопасности США и эффективного развертывания американской системы противоракетной обороны Golden Dome («Золотой купол»).