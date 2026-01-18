Berlingske узнало, как США тайно вели разведку Гренландии

Три дня спустя, утром 21 января 2025 года, Минобороны запросило у командования дополнительную информацию и объяснения. Что именно было в запросе ведомства, не разглашается, но в письмо было четко указано: «если есть дополнительная информация по следующему вопросу, которая может пролить свет на него, ее также можно переслать» и «как можно скорее». Ответ командования был отправлен днем того же дня. О чем шла речь в нем, неясно.