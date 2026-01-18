Силы ПВО уничтожили 17 беспилотников ВСУ над регионами России

Минобороны РФ сообщило о ликвидации 17 украинских БПЛА над российскими регионами в воскресенье, 18 января. Об этом сообщается в Telegram-канале Минобороны России.
В период с 8:00 до 19:00 средствами ПВО перехвачены и уничтожены 17 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.
Массированной атаке подверглась Белгородская область, над регионом сбили 13 беспилотниов ВСУ. Над территорией Орловской области ликвидировали два дрона, по одному БПЛА сбили над Курской и Брянской областями.
Ранее сайт KP.RU писал, что в Беслане обломки беспилотного летательного аппарата противника упали на крышу пятиэтажного дома. В целях безопасности были эвакуированы 70 человек. Один из эвакуированных обратился за медицинской помощью.