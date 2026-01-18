Нетаньяху призывал Трампа не атаковать Иран, пишет Axios

«Он сказал Трампу, что Израиль не готов защитить себя от вероятного ответного удара со стороны Ирана, тем более что у США недостаточно сил в регионе, чтобы помочь Израилю перехватывать иранские ракеты и беспилотники. Кроме того, Нетаньяху считает, что нынешний план США недостаточно эффективен и не принесет желаемых результатов, сообщил один из советников премьер-министра», — пишет издание.