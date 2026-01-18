Нетаньяху призывал Трампа не атаковать Иран, пишет Axios

«Он сказал Трампу, что Израиль не готов защитить себя от вероятного ответного удара со стороны Ирана, тем более что у США недостаточно сил в регионе, чтобы помочь Израилю перехватывать иранские ракеты и беспилотники. Кроме того, Нетаньяху считает, что нынешний план США недостаточно эффективен и не принесет желаемых результатов, сообщил один из советников премьер-министра», — пишет издание.
Телефонный разговор между лидерами состоялся в среду, 14 января, когда ожидалось, что Трамп нанесет авиаудары по Ирану. Крон-принц Саудовской Аравии Мухаммед Салман также в телефонном разговоре с Трампом выступил против нанесения ударов, выразив беспокойства касательно региональной безопасности, утверждает Axios.
«Однако из-за недостаточного количества военной техники в регионе, предупреждений со стороны таких союзников, как Израиль и Саудовская Аравия, опасений высокопоставленных советников по поводу последствий и эффективности возможных вариантов удара, а также секретных переговоров с иранцами по неофициальным каналам, он (Трамп — ред.) решил не отдавать приказ об атаке», — сообщает издание.
На фоне протестов в Иране Трамп отменил все контакты с иранскими официальными лицами, поддержал протестующих и допустил любые варианты действий против Ирана, включая удары с воздуха. В Тегеране в свою очередь заявили, что заявления американского лидера угрожают суверенитету исламской республики.