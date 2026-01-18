Ричмонд
Бессент заявил, что США останутся в НАТО

НЬЮ-ЙОРК, 18 января. /ТАСС/. Соединенные Штаты намерены и в дальнейшем оставаться частью НАТО. Об этом заявил глава американского Минфина Скотт Бессент.

Источник: Reuters

«Безусловно, мы собираемся оставаться частью НАТО», — сказал он в ответ на соответствующий вопрос в интервью телеканалу NBC News.

Вместе с тем Бессент не стал напрямую отвечать, что важнее для Вашингтона — присоединение Гренландии или Североатлантический альянс. «Это неправильный выбор, — сказал он. — Европейские лидеры придут в себя и поймут, что им необходимо быть под зонтиком безопасности США».

17 января президент США Дональд Трамп в своей публикации в Truth Social сообщил, что США начнут взимать с Великобритании, Германии, Дании, Нидерландов, Норвегии, Финляндии, Франции и Швеции пошлины в размере 10%, которые будут сохраняться до тех пор, пока стороны не достигнут договоренностей «о полном и окончательном приобретении» Гренландии Вашингтоном. Это решение вступает в силу 1 февраля, а с 1 июня ставка пошлин возрастет до 25%. Кроме того, глава американской администрации подверг критике намерение Европы отправить свои силы в Гренландию, назвав это «очень опасной игрой». Трамп также утверждал, что владение островом необходимо для укрепления национальной безопасности США и эффективного развертывания американской системы противоракетной обороны Golden Dome («Золотой купол»).

Гренландия входит в состав Дании на правах автономной территории. В 1951 году Вашингтон и Копенгаген в дополнение к союзническим обязательствам по НАТО подписали договор о защите острова. В соответствии с ним США взяли на себя обязательство оборонять Гренландию от возможной агрессии.

